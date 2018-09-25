Bünyan'da yol yapımı çalışmaları sürüyor

İlçe genelinde birçok mahallede asfaltlama, kilit parke ve yol onarım bakım çalışmalarını gerçekleştiren Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi Baha Turan Caddesi, Yeni Hayat Sokak, Fatih Sokak, Şehit Özkan Adıgüzel Caddesi, Olukpınar Sokak, 42 Evler sokak ile Bayramlı Mahallesi Uslu Sokak, Lale Sokak ve Dere Sokakta asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

İlçe merkezinde sıcak asfalt, çevre mahallelerde ise kilit parke yol çalışmalarını sürdüren ekipler Kahveci, Güllüce ve Büyük Tuzhisar Mahallilerinde cadde ve sokakları kilit parke ile kaplıyor. Bünyan Belediyesi 2018 yılı programı dâhilinde kısa sürede tüm mahallelerde gerçekleştireceği çalışmayla ilçe genelinde 100 bin metrekare kilit parke, 60 kilometre asfalt yol yapmayı planlıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şimdiye kadar 720 bin metrekarenin üzerinde kilit parke yol yapım çalışması,40 kilometrenin üzerinde de asfalt yol yapımı gerçekleştirdiklerini ifade ederek çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.