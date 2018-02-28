Büro-Memur Sen’den kurum içi uzmanlık sınavı talebi

Her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını, ancak kamu görevlilerinin yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle kutlama yapamadıklarını belirten Başkan Göksu, kamu görevlilerine verilen sözlerin tutulmasını ve gelir uzmanlığı ile defterdarlık uzmanlığı sınavlarının en kısa zamanda açılmasını istediklerini ifade etti.

Göksu, “Hatırlanacağı üzere yaptığımız görüşmeler ve eylemler sonucunda Maliye Bakanı Naci Ağbal geçtiğimiz yıl referandum öncesinde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan kamu görevlileri için Kurum İçi Uzmanlık Sınavı Kanun Tasarı taslağının hazırlanıp Başbakanlığa gönderildiğini duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. Beklenti içerisine sokulan kamu görevlilerimiz artık oyalanmamalıdır. ‘Çalışma yapıyoruz, sona gelindi’ şeklinde açıklamalarla kamu görevlilerimiz kandırılmamalıdır. Verilen sözler tutulmalı, kurum içi gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı sınavları acilen açılmalıdır” diye konuştu.

Maliye Bakanlığı’ndaki çalışanların ayrıca ek ödemelerden yararlandırılması gerektiğini belirten Göksu, çalışanların isteklerini şöyle sıraladı:

“Mali Hizmetler Sınıfı oluşturularak, genel müdürden yardımcı hizmetliye kadar tüm personelin ek göstergeleri yeniden düzenlemelidir. Büyükşehirlerde görev yapan çalışanlara büyükşehir farkı verilmelidir. Tüm birimlerde fazla mesai yapan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan kamu görevlileri genel idare hizmetler sınıfına geçirilmelidir. Şoför kadrosunda çalışan personele veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu sınavsız verilmelidir.”

Söz konusu taleplerin yerine getirilmesinin, kamu görevlilerinin motivasyonunu yükselteceğini kaydeden Göksu, “Yöneticiler artık kör, sağır dilsizi oynamaktan vazgeçmelidir. Kamu görevlilerimizin haklı talepleri karşılanmalı, bozulan çalışma barışı yeniden tesis edilmedir” ifadelerini kullandı.