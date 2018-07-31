Bürüngüz İle Vekse Mahallerine Taziye Evi yapıldı

Anadolu insanının birine saygılı ve yardımsever olduğunu ve hem mutlu hem de acılı günlerinde sevdikleri ile paylaşarak toplumsal barışa katkı sağladığını belirten Başkan Büyükkılıç “Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 30 ayrı mezarlık alanı bulunmaktadır. Yine 30 adet prefabrik ve taşınabilir günlük taziye çadırı hizmeti vermektedir. Tüm mezarlıklarda bakım onarım yapılmaktadır. Ayrıca 2016 yılı içerisinde Mimarsinan Güneyler ile Serkent, Gürpınar ve Hisarcık bölgesi mezarlıklarında taziye binası inşa edilmiştir. Cenazenin defni sonrası cenaze sahiplerinin taziyelerini kabul edebilmesi için yapılan bu taziye evleri büyük ilgi görmekte ve beğenilmektedir. Çünkü 12 ay süresi ile kalıcı ve her hava koşulunda kullanılmaktadır. 2018 yılında mahalle halkının isteği üzerine Bürüngüz eski belediye binasını Tazile evi yaptık. Yine Vekse mahallesine taziye evi inşa ettik. 2 ayrı taziye ve toplantı evi hayırlı olsun“ dedi.

Başkan Büyükkılıç, Anadolu insanı için taziye çok önemli bir sosyal dayanışma olduğunu bu açıdan mezarlıklara taziye evi yapılamasına devam edeceğini sözlerine ekledi.