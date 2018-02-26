Büsam’da yeni dönem okuma atölyeleri ile başladı

Hafta sonu varlık seminerlerinin yanı sıra farklı konularda okuma atölyeleri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin insana ve geleceğe yatırım için oluşturduğu BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’de hafta sonu oldukça yoğun geçti. Hafta sonu farklı mekanlarda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut İltaş ile Mecelle Okumaları, Siyaset Bilimci Savaş Barkçin ile Medeniyet Okumaları, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve BÜSAM Genel Koordinatörü Yusuf Yerli ile Şehir Okumaları, Orta Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Uzay Peker ile Selçuklu Okumaları, Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdülkadir Dağlar ile de Hüsnü Aşk Okumaları gerçekleştirildi.

Hafta sonu ayrıca varlık seminerleri başladı. Varlık seminerlerinin ilkine konuşmacı olarak Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Cihan katıldı. Her şeyin esasının kaynağı ve başlangıcının varlık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cihan, “İnsan zihni var olan bir şeyin niçin var olduğuna ilişkin gerekçe arıyor. Sıradan olayların niçin var olduğuna gerekçe arayan insan zihni içinde bulunduğu dünyanın niçin var olduğuna ilişkin de gerekçe arar. Varlığın izah edilmesine ve bir nedene bağlanmasına ihtiyaç vardır” dedi.