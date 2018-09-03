Büyük yatırım, büyük hizmet

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in büyük önem verdiği projelerden biri olan Hulusi Akar Bulvarı’nın ikinci etabında da gidiş istikameti tamamlandı. Eski adıyla Tavlusun Caddesi’nde geliş istikameti için çalışmalar hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yolun sadece kamulaştırma bedelinin 68 milyon TL olduğunu açıklamıştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eski adıyla Tavlusun Caddesi olan Hulusi Akar Bulvarı’nın ikinci etabında olağanüstü bir çalışma gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kısa süre önce görsel brifing ile çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, yoldaki mülkiyet haklarının çözümü için yaptıkları çalışmadan bahsetmiş ve sadece kamulaştırma bedeli için 68 milyon TL harcadıklarını ifade etmişti. Mülkiyet sorununun hukuki yollarla çözülmesi halinde yol yapımının 3-4 yıl gecikebileceğini vurgulayan Başkan Çelik, “Burada 124 eski yapı vardı. 124 yapının 400’den fazla hak sahibi bulunuyordu. 400’den fazla hak sahibiyle tek tek görüşerek ve rızalarını alarak anlaştık ve tüm yapıları yıktık. Buradaki yapılar eski ve çürüktü. Vatandaşlarımız bizden aldıkları kamulaştırma bedelleri ile çok daha güvenli ve sağlam yapılara taşındılar” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’NİN GELECEĞİNE ARMAĞAN

Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonu gereği planlı, estetik ve fonksiyonel projeler yapmaya devam ettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Bu yol açıldığı zaman hem Talas Caddesi’ndeki hem de Kartal Kavşağı’ndaki rahatlamayı göreceksiniz. Anayurt bölgesi çok büyük bir nüfusun yaşadığı bir bölge. Anayurt’un şehre ulaşacağı ana arter burası olacak. Ortasında raylı sistem hattı, iki kenarında üç gidiş üç geliş olacak şekilde 50 metrelik çok geniş bir bulvar yapıyoruz. Kanarlarındaki bisiklet yolları, yaya yolları ve rekreasyon alanları ile batı normlarında bir bulvar olacak” dedi.

GİDİŞ İSTİKAMETİ TAMAM, GELİŞ İSTİKAMETİ SÜRÜYOR

Hulusi Akar Bulvarı’nın ikinci etabı olan Aşık Veysel Bulvarı’ndan Talas’a gidiş istikameti tamamlandı ve yol gidiş geliş olarak trafiğe açıldı. Bu haliyle dahi trafiğe büyük bir rahatlama getiren yolun geliş istikametinde kazı çalışmaları sona erdi. Yolda, alt yapı şirketlerinin yeni hat çekimi ve deplase çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından yol yapımına geçilecek ve kısa sürede asfaltlanarak yolun geliş istikameti de trafiğe açılacak. Hulusi Akar Bulvarı, gidiş ve geliş istikametiyle Ekim ayı içinde hizmet vermeye başlayacak.