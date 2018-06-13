Büyükbürüngüz mahallesinde belediye çalışmalarını yerinde denetleyen ve Doğalgaz hattı ile ilgili bilgiler veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükbürüngüz mahallesinin bir tarihi merkezi olduğunu ve bu yapıların korunacağını söyledi. Büyükbürüngüz mahallesi halkının yoğun ilgisini gören ve alkışlar ile tezahüratta bulunan mahalle sakinlerine lokum ikram eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

"Büyükbürüngüz mahallemizde çok değerli dostlarımızla birlikte tarihi Daniş Ali Bey Camii´nde namazımızı eda ettik. Mahalle halkı ile sohbet ederek doğalgaz hattının yapılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını ve ihale aşamasında olduğunu söyledik. Büyükbürüngüz küçük ama şirin ve doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile iç içe bir bölgemiz. Yaz aylarında şehir dışından gelenler ile birlikte nüfus artışı olmaktadır. Bu alanlara bağ ve sayfiye alanları olarak tercih edilmektedir. Bu açıdan turizme açık bir mahallemizdir. Mahalle halkımıza gösterdikleri yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum.”