Büyükince Konağı kültür hayatına kazandırıldı

Özgün yapısı ve mimarisi ile Kayseri Evlerine iyi bir örnek teşkil eden Büyükince Konağının Anadolu mirası olarak gelecek nesillere kazandırıldığını ifade eden Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Kayseri ilinde mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir. Büyükince Konağı aslına uygun onarıldı. Büyükince konağı klasik sivil mimari Kayseri evlerine en iyi örnek teşkil etmektedir. Bu açıdan evin mimarisi, oda sayısı ve planlaması Kayseri'nin sosyal ve kültür yaşamı hakkında da bilgi vermektedir"

Büyükkılıç, Büyükince Konağı'nın kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vereceğini sözlerine ekledi.