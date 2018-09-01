Büyükkılıç: “12 bin gönüllü turizm elçisi Kayseri’ye geliyor”

Kayseri Üniversitelerinde okumak için gelecek öğrencilerin ailelerine merak etmemelerini çünkü çocuklarının Kayserililere emanet olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve folklor değerleri olan, planlı yerleşimi modern şehirciliği ile misafirperver halkı bağrında yaşayan bir ilde yaşamaya hak kazandıklarını söyledi.

Kayseri üniversitesini tercih ettiğiniz için

Kayseri’nin planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen bir Anadolu bölge şehri olduğunu, hava, kara ve demiryolu ulaşım ağına sahip olup şehirlerarası ulaşımın kolay gerçekleştiğini ifade eden Büyükkılıç, bilgi birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazanmalarından ve Kayseri’yi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.