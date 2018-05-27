Büyükkılıç, "365 gün aksatmadan sürekli hizmet veriyoruz"

İftar yemeğine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi çalışanları, eşleri ve çocukları katıldı.

Melikgazi Belediyesi 560 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük ilçesi olduğu gibi 55 il merkezinden daha büyük nüfusu barındırdığını ve hizmet sunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi geniş bir alanda barındırdığını nüfusu ile büyük bir kitleye hizmet vermektedir. Gündüz iş ve alış veriş saatlerinde bu nüfus 600 bini geçmektedir. İlçenin doğusu ile batısı arasında 40 km bir yerleşim alanına sahiptir. Bu alan büyüklüğe ve nüfusa rağmen hizmetler 365 gün sürekli olarak aksatılmadan verilmektedir. Temizlik, park ve bahçe, yol, sosyal tesis, eğitim, kültür, emlak gibi çok geniş hizmet alanında işler aksatılmadan yerine getirilmektedir. Tabiri caiz ise beşikten mezara kadar yaşamın her aşamasında belediye hizmeti vardır. Kamu hizmeti süreklilik ister. Bir gün çöpler toplanılmasa, parklar temizlenmese, semt pazaryerleri kendi haline bırakılsa pislik ve kokudan ilçe de yaşanılmaz. Bu açıdan bu hizmetleri yerine getiren Melikgazi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Fedakârca görevlerinin başındalar. Örnek ve referans belediye yatırımlarında bu alenin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışması bulunmaktadır. Melikgazi ailesi ile gurur duyuyorum” dedi.

İftar yemeğinde de cefakâr, vefakâr belediye çalışanları ve aileleri ile bir arada olmak istediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, moral günleri, sabah sporları gibi türlü etkinlikler ile personelin sürekli olarak bir araya geldiğini bu gün ise tüm çalışanların eş ve çocukları ile bir kardeşlik sofrasında yer aldıklarını kaydetti.

Belediye çalışanların Kadir Gecelerini ve Ramazan Bayramlarını şimdiden kutladığını ve sevdikleri ile beraber sağlıklı uzun ömürler dileyen Başkan Memduh Büyükkılıç iftar yemeği sonrası hatıra fotoğrafı çektirerek iftar yemeğine teşrif ettiklerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.