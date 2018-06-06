Büyükkılıç, "Ağırnas’ta Anadolu Teknik Lisesi Açılacak"

Mahallemde iftar var, etkinliğinin 15 cisinin Ağırnas mahallesinde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Ağırnas halkının bir sofra da gönül dostluğu ve paylaşımı yaptığını hem de iftarını birlikte açarak komşuluk görevini yerine getirdiklerini kaydetti.

Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerinin de katıldığı iftar sofrasında Başkan Memduh Büyükkılıç, iftara gelen mahalle halkının sofralarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

Ağırnas halkına hitaben konuşma yapan Melikgazi Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Ramazan Ayı birlikteliğimizin, beraberliğimizin ve huzurun adeta ortak adresi olmaktadır. Şu huzura şu sükunete ve şu birlikteliğimize bir bakın. Mahallenin tümü aynı sofrada huzuru paylaşıyor. Mimar Sinan’ın torunları yüzyıllar sonra yine aynı sofrada bu bizim için Anadolu’nun bir mayasıdır. Düzen ve saygınlık içerisinde herkesin masasının önünde iftarlık yemeği hazır ezanın sesini beklemektedir. Burada sizlere iki müjdeli haber vermek istiyorum. Ağırnas da Anadolu Teknik Lisesi açıyoruz. Binalarını biz tahsis ettik ve eğitimin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı olsun! Ayrıca Şehit Burhan Kaplan Camisinin onarımı tamamlandı o da Hayırlı Olsun! Ramazan bereket ayı derler demek ki doğruymuş”

Mahalleli gençler ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, Ağırnas bölgesine yapılan yatırım ve hizmetler ile bu bölgenin ekonomik ve sosyal yapısının da geliştiğini sözlerine ekledi.