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21 Ağustos 2018 10:40

Büyükkılıç: "Bayram öncesindeki yorgunluk, bayram sabahı mutluluğa dönüşüyor"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bayram öncesindeki yorgunluk, bayram sabahı mutluluğa dönüşüyor" dedi.

Büyükkılıç:

21 Ağustos 2018 10:40


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bayram Namazını Hunat camisinde şehir protokolü ile birlikte kıldı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bayramların insan yaşamında ayrı bir yeri olduğunu ve bayram öncesi tatlı telaşı ve yorgunluğun bayram sabahı bir mutluluğa dönüştüğünü hatırlatarak "Bayramların yaşantımızda ayrı bir yeri vardır. Çünkü birçok güzelliği beraberinde getirir. Bayramların özünde sevgi ve saygı, birlik ve beraberlik ile mutluluk ve barış vardır" dedi.



Birlik ve beraberlik duyguları pekiştirir


Bayramlarda insanların birbirlerini ziyareti devam ettiği süreci toplumda değer yargıların korunduğunu, yerleşik toplum düzeninin çocuklara aktarılarak gelecek kuşakların birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildiğini, belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bayramların özüne uygun olarak yaşanması gerektiğini aksi halde bayramların birer tatil günleri olarak görüleceğini, bununda çok yanlış olacağını kaydetti.


Bayramların özünde hatırlanmak, hatırlamak ve hatırlatılmak olduğunu belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Öncelikli bu huzurlu bayramları yaşamamıza imkan sağlayan şehitlerimize minnettarlığımızı sunmak istiyorum. Şehit aileleri başta olmak üzere gazilerimizin, Kayserili hemşerilerimizin, Türk Milletinin ve İslam Âleminin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.




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