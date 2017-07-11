Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz günü aynı azim ve şevkle Melikgazi ailesi olarak eş zamanlı 81 vilayet ile yapılacak DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNÜ kutlamalara hazır olduklarını söyledi.

15 Temmuz 2016 gününden itibaren meydanı ve meydanları boş bırakmayan Kayserililere teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımızın emri ile meydanlara çıkıldığını ve yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın ‘DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ ile son bulduğunu ancak yüreklerde her zaman nöbete devam ettiklerini kaydetti.

Yüce Türk milletinin aslında darbecilere, yıkıcılara ve bölücüler kısacası vatan hainlerine en manidar cevabı meydanlar da verdiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Türk Milleti 15 Temmuz günü Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile meydanlar da nöbet tutmuştur. Başlatılan Meydan Nöbetleri büyük bir azim, şevk ve bilinç ile tek yürek olarak gerekli cevap verilmiştir. Artık 15 Temmuz bir bayram olarak kutlanmaktadır. Bu kutlamalarda “TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN” sloganı ile ay yıldızlı Türk bayrağının altında 15 Temmuz günü Kayseri Meydanında olacağız ”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz ‘DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNÜ’ Bayramı için Melikgazi Belediyesi olarak her türlü tedbir alındığını ve hizmetin yerine getirileceğini sözlerine ekledi.