Büyükkılıç Esenyurt halkı ile iftar sofrasında buluştu

Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesileler ile mahalle halkını bir araya getirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ramazan ayı olması münasebeti ile bu sosyal çalışmayı ‘Mahallemde iftar var’ etkinliği ile sosyal belediye hizmetini yerine getirdiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Esenyurt halkına yaptığı konuşmada konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

”Ramazan ayında paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemek istiyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışımız ile mahallelerde kültürel, sportif, eğitimsel ve geleneksel pilav günleri ve etkinlikler düzenliyoruz. Amaç birlik, beraberlik içinde insanlarda dostluk duygularını geliştirmek ve pekiştirmektir. Çünkü Anadolu’da komşuluk önemlidir. İnancımızda “Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir” hadisi şerifi, komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulamaktadır. İşte ramazanın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır. Özellikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda vatandaşlar bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar”

Her programda olduğu gibi Esenyurt Halkının iftar etkinliğinde özellikle gençlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalleli sakinleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.