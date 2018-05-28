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28 Mayıs 2018 10:22

Büyükkılıç, "Hisarcık bölgesinin Kayseri için ayrı bir özelliği var"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Mahallemde İftar Var” etkinliğinin bu seferki durağının Erciyes Dağı eteklerinde yer alan bağ ve sayfiye alanı olan Hisarcık Bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Büyükkılıç,

28 Mayıs 2018 10:22


Misafirperver ve sıcakkanlı, çalışkan Hisarcık halkı ile iftarda buluşarak sohbet ettiklerini ve belediye çalışmalarını değerlendirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı eteklerinde buz gibi suyu ve serin havası ile yaz aylarının vazgeçilmez mesire alanlarından olan Hisarcık bölgesinin Kayseri için ayrı bir özelliği ve önemi olduğunu kaydetti.


64. Hükümetin Ekonomi Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Milletvekili Hülya Nergis, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülkü, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerin iştirak ettiği iftar sofrasında Başkan Memduh Büyükkılıç, masaları tek tek gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Hisarcık halkına hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:


’’Ramazan ayında siz misafirperver ve cana yakın dostlarımız ile birlikte olmak istedik. Hisarcık Bölgesinin Kayseri için ayrı bir önemi ve özelliği vardır. Burayı önemsiyoruz. Çünkü Hisarcık Erciyes Dağı Kış Sporları Merkezinin ilk durağı olup adeta başlangıç noktasıdır. Bu amaç ile Hisarcık’lılara yani sizlere yakışır bir meydan ve çevre düzenlemesi yaptık. Hisarcık yol genişletme ve onarımları gerçekleştirdik. Tüm ana ve ara yolları asfaltladık. Bugün burada bulunduğumuz düğün salonumuzu hizmete açtık. Birçok anlamlı ve özel günlerinize ev sahipliği yapmaktadır. Hisarcık Halkı yapılan yatırım ve hizmetler ile Melikgazili olmanın farklılığını ve ayrıcalığını yaşamaktadır.’’


Her programda olduğu gibi Hisarcık Bölge halkının iftar etkinliğinde özellikle gençlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği Başkan Memduh Büyükkılıç, mahalleli çocukları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.




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