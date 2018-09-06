Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 16:12

Büyükkılıç, "Hizmeti alan hayırseverler yatırımlara katkı sağlamak istiyor"

Son aylarda Melikgazi Belediyesine vatandaşların şartlı bağış taleplerine bir artış olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şartlı bağış talebindeki artışın Melikgazi Belediyesine güven, tarafsızlık ve samimi hizmet sunulmasının büyük etkisi olduğunu söyledi.

Büyükkılıç,

06 Eylül 2018 16:12


Belediye yatırım ve hizmetlerinin mali kaynaklarında belediyelerin şartlı bağış alma imkanının yasalarca belirlendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde eğitim, sağlık ve cami yapım ve onarım çalışmalarına bağışta bulunarak belediye yatırımlarına destek verildiğini kaydetti.


Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen yatırımların hayırseverleri teşvik ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Eylül ayı Meclis Toplantısın da yine şartlı bağış konusunun gündeme geldi. Üç ayda 10 şartlı bağışı Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi. Eylül ayı Meclis Toplantısının 10’cu maddesinde Kemal ve Fatma Şallıoğlu’nun Şartlı bağış konusu görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı. Hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyorlar. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir” dedi.


Melikgazi İlkokulu Binası ile başlayan ve Cumhurbaşkanlığı hayırseverlik ödülü ile onurlandırıldıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediyenin yine birçok hayırsevere örnek olduğunu ve teşvik ettiğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç