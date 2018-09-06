Belediye yatırım ve hizmetlerinin mali kaynaklarında belediyelerin şartlı bağış alma imkanının yasalarca belirlendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde eğitim, sağlık ve cami yapım ve onarım çalışmalarına bağışta bulunarak belediye yatırımlarına destek verildiğini kaydetti.

Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen yatırımların hayırseverleri teşvik ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Eylül ayı Meclis Toplantısın da yine şartlı bağış konusunun gündeme geldi. Üç ayda 10 şartlı bağışı Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi. Eylül ayı Meclis Toplantısının 10’cu maddesinde Kemal ve Fatma Şallıoğlu’nun Şartlı bağış konusu görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı. Hizmeti alan, yatırımı gören hayırseverler belediyenin yatırımlarına katkı sağlamak istiyorlar. Bu da belediye yatırımlarında başarının bir göstergesidir” dedi.

Melikgazi İlkokulu Binası ile başlayan ve Cumhurbaşkanlığı hayırseverlik ödülü ile onurlandırıldıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediyenin yine birçok hayırsevere örnek olduğunu ve teşvik ettiğini sözlerine ekledi.