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01 Haziran 2018 10:41

Büyükkılıç, İSO ilk 500’e giren Kayseri firmalarını kutladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017’ araştırma sonuçları açıklanması ile bu listede yer alan Kayseri Firmaları kutlayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Büyükkılıç, İSO ilk 500’e giren Kayseri firmalarını kutladı

01 Haziran 2018 10:41

Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin hem istihdama hem de ekonomiye yön veren lokomotif şehirlerarasında yer aldığını söyledi.


Belediye olarak ekonomik yatırımlar yanında toplumda birlik ve beraberliği vesile olan, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumsal barışa ve huzura katkı sağladıklarını belirten Başkan Büyükıklıç “Bugün Kayserimizde sağlık sektörü gelişiyor ve örnek gösteriliyor ise, Turizm gelişiyor ise, sanayi bölgeleri dar gelip yenileri açılıyor ise bundan belediye yatırımlarının büyük payı vardır. Kayseri Belediyeleri, yatırımları ve icraatları ile her zaman yatırımcının yanında olmuş, sonuçta üreten ve kazanan bir şehir; Kayseri örnek modeli oluşmuştur“ diye konuştu.


Kayseri firmalarının başarısının, şehrin üretimi ve ticaretinde yaşanan gelişmenin göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç " 2023 hedeflerine ulaşmış bir Kayseri için daha çok firmamızın Türkiye’nin ilk 500 Sanayi kuruluşu içerisinde yer alabilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.




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