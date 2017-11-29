Büyükkılıç, ’Kariyer Günleri’nde öğrencilerle buluştu

Öğrencilerin düzenlemiş olduğu bu tür etkinlikleri çok önemsediklerini, çünkü eğitime önem verdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kariyer günleri etkinlikleri ile lise öğrencilerine; Develi İlçesinin bir köyünden, zamanın getirmiş olduğu tüm zor şartlara rağmen TIP FAKÜLTESİNE gidilebildiğini ve demokrasinin güzel bir örneği ile, halk tarafından seçilerek belediye başkanı olunabileceğini anlattı.

Bahçeşehir Koleji Müdürü Kasım Uğur ile Kariyer günleri seminerinden önce okul binası ve sınıfları gezen Başkan Büyükkılıç : “Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin düzenlemiş olduğu Kariyer günleri konuğu olmaktan son derece mutlu oldum. Melikgazi ilçesinde okuyan öğrenciler çok şanslı çünkü Kayserililer eğitime ve öğretime büyük önem vermektedir. Her bir eğitim yuvası bir hayırseverin ismini taşımaktadır. Milli Eğitim tüm olanakları sergiliyor ve belediye olarak da bu bütünlüğe hizmet ediyoruz. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler ile ufuklarını açıyor, meslekler hakkında bilgiler ediniyor ve geleceklerini planlıyor. Sizler şanslı bir nesilsiniz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Sizlere de sadece çalışmak düşüyor. Çünkü sizlerden, başta aileniz ve bu millet çok şeyler bekliyor. Türkiye’yi 2023 hedefine ulaştıracak olan siz gençlerimizsiniz” dedi.

Kariyer günlerinin konuğu Memduh Büyükkılıç katılımcı öğrencilerin sorularını kendi yaşamından örnekler vererek cevaplandırdı ve öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ederek tecrübelerini ve anılarını paylaştı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gençler ile bir araya getiren bu güzel organizasyondan dolayı Bahçeşehir Koleji’nin çok değerli yöneticilerine ve öğrencilerine teşekkür ettiğini, başarılar dilediğini sözlerine ekledi.