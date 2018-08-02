Büyükkılıç, "Kayseri spor camiasının başı sağ olsun"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Hür Öztürk’ün vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Futbolculuk hayatı boyunca Emniyetspor, Yeni Sanayispor, Köy Hizmetleri ve Meysuspor gibi takımlarda forma giyen ve ’’Sarı Mustafa’’ lakabı ile Kayseri futbolunun yakından tanıdığı Mustafa Hür Öztürk, tatil için bulunduğu Fethiye’de geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Mustafa Hür Öztürk’ün ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Mustafa Hür Öztürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına ve Kayseri spor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz”