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02 Ağustos 2018 16:19

Büyükkılıç, "Kayseri spor camiasının başı sağ olsun"

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kayserili Futbol Antrenörü 55 yaşındaki Mustafa Hür Öztürk için bir taziye mesajı yayınladı.

Büyükkılıç,

02 Ağustos 2018 16:19


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mustafa Hür Öztürk’ün vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


“Futbolculuk hayatı boyunca Emniyetspor, Yeni Sanayispor, Köy Hizmetleri ve Meysuspor gibi takımlarda forma giyen ve ’’Sarı Mustafa’’ lakabı ile Kayseri futbolunun yakından tanıdığı Mustafa Hür Öztürk, tatil için bulunduğu Fethiye’de geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Mustafa Hür Öztürk’ün ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Mustafa Hür Öztürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına ve Kayseri spor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz”




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