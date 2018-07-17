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17 Temmuz 2018 11:29

Büyükkılıç, "Kendimizi ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz"

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sitelerde bulunan kurumsal hesapları aracılığıyla vatandaşlara ulaşan Melikgazi Belediyesi, sadece duyuru ve ileti amaçlı değil, çift taraflı iletişime de geçerek vatandaşların istek ve önerilerini iletmelerine imkan tanıyor.

Büyükkılıç,

17 Temmuz 2018 11:29


Melikgazililer, Melikgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler, projeler, açılışlar ve belediye ile ilgili haberleri takip ederek anında haberdar olabiliyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmet ağına sosyal medyayı da ekleyen Melikgazi Belediyesi, ilçeyi 7’den 70’e birlikte yönetmenin en güzel örneğini sergiliyor.


baskanmemduhbyk - MelikgaziBel


Sosyal medyayı aktif kullanmanın karşılığında takipçi sayısını hızla artıran Melikgazi Belediyesi’nin Facebook’da 15 bin, Twitter’da 6.400, Instagram’da 1.250 takipçisi bulunurken, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Facebook takipçilerinin sayısı 28 bin, Twitter takipçilerinin sayısı ise 10 bin’e ulaştı. Memduh Büyükkılıç’ın Instagram hesabını takip eden kişi sayısı da 7 bin 500’e çıktı.


Kendimizi ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz


Belediye olarak sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandıklarını ve kurumsal olarak sosyal medyada yer aldıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medyaya ilk adım attıklarında “sosyal medya iletişim hedefleri ” oluşturduklarını söyledi.


Vatandaşların sosyal medya aracılığıyla kendilerine her türlü konuda ulaşabildiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, takipçilerle karşılıklı iletişime geçtiklerini vurgulayarak“Facebook, Twitter ve Instagram’da sadece mesajlarımızı iletmek için değil, çift taraflı bir iletişim kurmak için yer alıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal mecralar aracılığıyla bize ilettikleri düşünce ve isteklerini dinliyor, takip ediyor, değerlendiriyor ve sonuçlandırıyoruz. Her talep ve önerileri raporluyor ve yanıtlıyoruz. Aynı zamanda belediye olarak etkinliklerimizi, yapmış olduğumuz çalışmalarımızı, projelerimizi günlük olarak takipçilerimizle paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızın belediyemizin hizmetlerinden ve faaliyetlerinden daha hızlı bir şekilde haberdar olmalarını sağlıyoruz. Sosyal medya bireylerin, toplumun gündemini, düşüncelerini çok daha kolay bir şekilde takip etmemize imkan tanıyor. Bu bakımdan Melikgazi Belediyesi olarak sosyal medyaya önem vererek, takipçilerimizden gelen istek ve düşüncelerle kendimizi ve hizmetlerimizi geliştirebiliyoruz” diye konuştu.




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