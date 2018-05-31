Büyükkılıç Keykubat halkı ile beraber

Parkları ve yeşil alanları ile bölge halkına hizmet sunulmaktadır. Gerçekleştirilen belediye yatırımları ile bu bölge halkının sosyal yaşamı değiştiği gibi ayrıca adeta şehrimizin prestij semtlerinden biri olmaya adaydır” dedi.

Keykubat Camii’nde teravih namazını eda eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan akşamlarında meclis üyeleri, parti teşkilatı ve daire müdürleriyle her gün bir mahalleye ziyaret ettiklerini ve mahalle sakinleri ile yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundukları söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi Keykubat Camii’nde kılınan Teravi namazı sonrası cami bahçesinde bulunan mahalle halkı ile sohbet ederek, taleplerini dinledi.