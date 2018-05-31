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31 Mayıs 2018 12:47

Büyükkılıç Keykubat halkı ile beraber

Melikgazi için ayrı bir öneme sahip olan Keykubat semtinin Kayseri Şehir Stadı ile ayrı bir misyon kazandığını ve yapılan belediye yatırımları ile de gelişime açık bir semt olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç; “Her türlü sosyal donatıya sahip Keykubat Mahallesinde sosyal ve spor tesisimiz, enerji üreten kapalı semt pazar yeri ve otopark alanları ile modern bir yapılaşma sergilenmektedir.

Büyükkılıç Keykubat halkı ile beraber

31 Mayıs 2018 12:47

Parkları ve yeşil alanları ile bölge halkına hizmet sunulmaktadır. Gerçekleştirilen belediye yatırımları ile bu bölge halkının sosyal yaşamı değiştiği gibi ayrıca adeta şehrimizin prestij semtlerinden biri olmaya adaydır” dedi.


Keykubat Camii’nde teravih namazını eda eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan akşamlarında meclis üyeleri, parti teşkilatı ve daire müdürleriyle her gün bir mahalleye ziyaret ettiklerini ve mahalle sakinleri ile yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundukları söyledi.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi Keykubat Camii’nde kılınan Teravi namazı sonrası cami bahçesinde bulunan mahalle halkı ile sohbet ederek, taleplerini dinledi.




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