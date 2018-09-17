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Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesince ilçe genelinde gerekli tedbirler alındı"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugün açılan ve ilk ders zili çalan 2018-2019 eğitim ve öğretim yıl için Melikgazi Belediyesince ilçe genelinde gerekli tedbirlerin alındığı ve çalışmaların tamamlandığını söyledi.


351 Okulda, 126.300 Öğrenci, 7100 öğretmen ile...


Melikgazi Belediyesi olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Melikgazi ilçesinde 351 okulda, 126.300 öğrencinin ve 7100 öğretmenin eğitim yılına başlayacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi nüfusu ile Kayseri ilinin en büyük ilçesi konumundadır. Kayseri Merkez ilçenin % 50'si Melikgazi de yaşamaktadır. 565 bin nüfusun yaklaşık 126 bini bugün okula başladı. 351 eğitim kurumu ve 126 bin öğrenci kapasiteli ilçemizde belediye olarak gerekli tedbirler ve çalışmaları tamamladık. Yaz tatili süresince okulların tamamında spor ve basketbol sahası, okul içi tadilat ve bakım ile tüm okullarda bahçe ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Ayrıca yine ilçe sınırları içerisindeki tüm okullarda haşarata karşı birden çok ilaçlama çalışmasını yerine getirdik “ dedi.


Sürücüleri aşırı hız konusunda uyarı


Sürücüleri ve özellikle öğrenci servis sürücülerini uyararak “KEŞKE”, ”EYVAH” demeden okul önlerinde hız yapmamalarını isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik akışının daha güvenli ve seri olması için öncelikle okul yollarında çalışmaları tamamladıklarını sözlerine ekledi.

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