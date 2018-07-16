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16 Temmuz 2018 10:19

Büyükkılıç, "Milletimiz, söz konusu vatan olunca tek yumruk olduğunu dünyaya gösterdi"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz ihanet çetesinde darbe girişimi sonrası meydanları boş bırakmayan Türkiye’nin bu halk hareketi dünya da büyük bir yankı oluştuğunu ve örnek gösterildiğini söyledi.

Büyükkılıç,

16 Temmuz 2018 10:19


15 Temmuz 2018 günü Kayseri meydanında Kayseri halkı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı’nda büyük bir şevk ve heyecan ile her yaş gurubundan her fikir ve parti mensubunun iştirak ettiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “81 milyon Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile Meydanlarda nöbete başladı. 15 Temmuz 2018 günü Kayseri Meydanında 81 vilayet ile 81 milyon adeta tek vücut oldu. TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK DEVLET ilkesi ile bu millet birbirleri ile fikir ayrılığında olsa da gerektiğinde ve hele hele söz konusu vatan olunca tek yumruk olduğunu dünya devletlerine gösterirken mazlum halklarında bir bakıma umudu olmuştur. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Kayseri!” dedi.


Meydanların boş bırakılmaya gelmeyeceğini ve gerekirse bir ömür bu milletin meydanlar da nöbet tutabilecek akıl, kabiliyet, vatan sevgisi ve inancı olduğu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 81 milyonun dimdik ayakta, her kurum ve kuruluşun dimdik ayakta olduğunu kısacası hedef 2023 için gereken cevabın 15 TEMMUZ 2018’ de bir kez daha gür bir sesle tüm dünyaya verildiğini kaydetti.


Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz vatan savunmasında şehit olan kahramanlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilere hayırlı ömürler dilediğini sözlerine ekledi.


Melikgazi Belediyesi 15 Temmuz kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında kurduğu stantta nöbet tutan vatandaşlara dondurma ve su ikramların da bulundu.




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