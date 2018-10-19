Büyükkılıç, Muhtarlar Günü'nde, mahalle muhtarları ile bir araya geldi

Yerel alanda beklentilerin, eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden kişilerin muhtarlar olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bugün 19 Ekim MUHTARLAR GÜNÜ olduğunu, bu güne istinaden özel toplantı düzenleyerek hem günlerini kutladıklarını hem de 2019 yılı çalışma planı hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Örnek ve referans gösterildiklerini bunda da mahalle muhtarların büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

“Mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de MUHTARLAR GÜNLERİNİ kutladık. Bugün muhtarlarla ile sadece sohbet için toplandık çünkü onlara özel bir günde beraberiz. Muhtarlarımız belediyemizden sosyal ve spor tesisleri ile sanat ve meslek edindirme kurs yerleri ile açık alan spor merkezleri isterlerdi. Şimdi ise kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, kapalı semt pazaryerleri ve doğa temalı parklar istemektedirler. Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetleri sonucu ilçenin fiziki yapısı değiştiği gibi, bireylerin sosyal ve yaşam tarzları da değişmiştir. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; ‘nereden nereye'. Hizmet çıtası yüksek olan bir belediye de muhtarlar toplantısı daha nezih ve yapıcı olmaktadır”

Muhtarlar Günü münasebeti ile

Mahalle Muhtarları, yapılan hizmet ile ilçenin misyonun değiştiğini Sosyal ve Spor Tesisi ile kentsel dönüşüm projesi ve kapalı semt Pazar yerinden dolayı mahallelerde değişim yaşandığını yapılan yatırım ve hizmetler ile mahallere yeni kimlik kazandırıldığını modern ve planlı yapıları ile prestij mahalleler arasında yer aldıklarını kaydettiler.

Muhtarlar Günü münasebeti ile özel bir lokantada öğle yemeği ikramında bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2019 yılı içerisinde 5 ayrı bölgeye muhtar evi yapılacağı müjdesi verdi.