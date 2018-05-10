Büyükkılıç Özel Eğitim Kurumundan ‘Engelliler Günü’ Etkinliği

Büyükkılıç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yeni hizmet binası açılışı ve engelliler günü etkinliğine, Develi Kaymakamı Murat Duru, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe protokolü, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Engellileri rehabilite edip topluma kazandırma adına Büyükkılıç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin önemli bir görev üstlendiğini belirten Kaymakam Duru, yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Unutmayalım ki medeniliğimizin bir göstergesi de engelli kardeşlerimizle olan ilişkilerimizdir. Bu anlamda toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir. İnşallah bu yeni hizmet binası daha hayırlı hizmetler üretecektir. Bu vesileyle Engelliler Haftasının bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, bu haftada yürütülen etkinliklerin toplumumuzun farkındalığının artmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yetenek Sizsiniz yarışması ile bütün Türkiye’nin yakından tanıdığı ve sevgisini kazandığı görme engelli ses sanatçısı Bilal Göregen’in konser verdiği program, engellilere yönelik aktivitelerle sona erdi.