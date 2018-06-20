Kıranardı, Hisarcık, Gesi,Turan,Büyükbürüngüz ve Gürpınar yerleşim bölgelerinde yer alan bağ ve bahçe alanlarının daha seri ve verimli bir şekilde sulanabilmesi için sulama kanalların inşa ettiklerini, bozulanları ise onardıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "Sulama kanalları özellikle yaz aylarında bu bölgelerde oturan vatandaşlar açısından son derece önem arz etmektedir. Çünkü bu bölgelerde mevsimlik sebze ve meyve yetiştiriciliği çok önemli, bu açından gerekli su kaybının önlenmesi ve daha seri bir sulama yapılabilmesi için sulama sularının etkin ve verimli kullanımı için su kanalları yaptırılmaktadır. Şu anda Gesi Bölgesi, Kayabağ mevkisinde çalışmalar devam etmektedir. Verimli ve bereketli bir tarım için sulama çok önemlidir. Yaptığımız bu çalışma ile bu bölgelerde su kanalı sorunu ortadan kaldırıldığı gibi sebze ve meyvelerde bolluk olmuştur" dedi.

Mevcut su kanalarının çok yıpranmış, kırılmış, hatta yer yer yok olmaya yüz tutmuş olduğunu, uzun yıllar bakım ve onarım yapılamayan bu su kanallarının su kaçaklarına sebep verdiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Kayabağ mevkisinde yapılan su kanallarından dolayı bölge halkının da çok memnun olduğunu kaydetti.

Su kanalların yapılması ile bahçe ve bağlarında sebze ve meyve bolluğu ve bereketi yaşadıklarını evlerinin çevresinde ilk defa çiçek yetiştirebildiklerini bundan dolayı Melikgazi belediyesine teşekkür ettiklerini belirten bölge halkı, Melikgazi Belediyesi ile köy ve kırsal yaşamın canlandığını ve sosyal yaşamın renklendiğini söylediler.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Gesi Kayabağ ve çevre semtlerde yapılan sulama kanallarının toplam uzunluğunun 6 bin metre uzunluğunda olduğunu sözlerine ekledi.