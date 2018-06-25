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25 Haziran 2018 13:18

Büyükkılıç, "Teşekkürler Melikgazililer"

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında emlak vergisi birinci taksitlerini yatıran mükelleflere de teşekkür etti.

Büyükkılıç,

25 Haziran 2018 13:18


Yatırımlara Kaynak


Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergiler oluşturduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri yansıdığını kaydetti.


Kredi Kartı İle Ödemede Yaygınlık


Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilk’i başlattıklarını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi ilk kez başlatarak yeni bir hizmet anlayışı getirerek hizmet kalitesini artırdıklarını söyledi.


İlk Taksitte tahakkukun % 92 Tahsil


Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin ilk taksidinin % 92 tahsil edilmiş olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tahsil edilen vergilerin % 52 ‘sinin kredi kartı ile % 15’inin internet üzerinden ödenmiş olduğunu geri kalan % 25’inin ise nakit olarak ödendiğini söyledi.


Vergiler Hizmet Olarak Geri Dönecek


Başkan Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.




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