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18 Mayıs 2018 15:44

Büyükkılıç: "Ülkemizin geleceği olan gençlerimize güveniyoruz"

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin geleceği olan gençlere olan güveninin önemli olduğu söyledi.

Büyükkılıç:

18 Mayıs 2018 15:44


Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletlerin, geleceğe güvenle bakabileceklerini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükklıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için önemlidir. dönüm noktalarından biridir. Milletimizin adeta yeniden doğduğu kutlu bir gündür ve aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere sahiptir. İlk adımı 19 Mayıs 1919’da atılan Milli Mücadele süreci içerisinde Türk Ulusu, Büyük önder Atatürk’ün önderliğinde başlatılan var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış, bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır. Bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin, ‘bağımsız ve hür yaşama’ hedefi bir kez daha gerçekleşmiştir. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini gençlerimiz daha iyi anlamalıdır. Toplum olarak genç bir nüfusa sahip olmamız, ülkemiz için çok büyük bir fırsattır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyebilmemiz için ideali olan ve iyi eğitilmiş gençlere ihtiyaç var. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarım.”




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