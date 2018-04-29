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29 Nisan 2018 15:55

Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar’dan Berat Kandili Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar’dan Berat Kandili Mesajı

29 Nisan 2018 15:55


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, birçok güzelliğe, iyiliğe, affa ve kardeşliğe vesile olması için bir fırsat olduğunu söyledi.


Berat Gecesi’nin, dargınlıkların giderilmesine, küskünlüklerin son verilmesine ve birlikte yaşamdan doğan kardeşliğe, sevgiye, hoşgörüye ve barışa vesile olması için insanların çaba göstermesi gerektiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 30 Nisan 20178 pazartesi gecesini, Salı gününe bağlayan gecenin "Berat Kandili’ olduğunu bu gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.


Şaban ayının 14. Gününü, 15. gününe bağlayan gecesi


Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesi olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “ Berat Gecesi’nin bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlardan tövbe ederek, günahların kalplerde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhların Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır“ dedi.


İçtenlikle Yapılan Duaları Kabul Edeceğini Müjdelediğini


Başkan Memduh Büyükkılıç, Hz. Muhammed’in bu gecede Cenab-ı Allah’ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelediğini vurguladı.


BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR’DAN BERAT KANDİLİ MESAJI


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaparak “Berat Kandili’nin tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, mesajında “Rabbimizin ‘Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım!’ dediği, rızıkların paylaştırıldığı ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel geceyi iyi değerlendirip, Ramazan’a ve hayatımızın geri kalan bölümüne elimizde Beratla girelim" ifadelerine yer verdi.


Başkan Çolakbayrakdar, “Rabbimiz, Berat Gecesi’nde sonsuz rahmet kapılarını açar. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize layık ümmet olmak için çalışmalıyız” diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, Berat Kandili’nin İslam Dünyası’na ve tüm insanlığa iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken sözlerini “Hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi’nin Berat Gecesi’ni tebrik eder, yüce Allah’tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim” şeklinde tamamladı.




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