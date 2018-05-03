Büyükkılıç’tan ’3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ mesajı

Memduh Büyükkılıç, 3 Mayıs’ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Kayseri’de görev yapan yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarını yakından takip ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yayınlamış olduğu mesajında, "Kamu adına görev yapan gazeteci arkadaşlarımın, günümüz tabiri ile medya çalışanlarının 3 Mayıs’ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutluyorum. Anında haberdar etme imkânları ile toplumda bireylerin aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde, demokrasimizin güçlü ve sağlam temeller üzerine oturtulmasında, fikir ve düşünce hürriyetinin geliştirilmesinde medya çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. Gazetecilik mesleği, günümüzün en hareketli ve fedakârlık gerektiren mesleklerden birisi olup, 24 saat ve her dakika görev başında olmak zorunda olan Gazete çalışanları ayrıca müthiş bir yarış ve rekabet içindedirler. Çünkü artık naklen yayın bir cep bilgisayarı ile yapılabilmektedir" dedi.

Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan basının her geçen gün teknik alanda gelişmeler gösterdiğini bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti:

"İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli bir kurum olan gazetecilik bireylerin bir bakıma düşünmelerine, sorgulamalarına ve hak aramalarında önemli bir rol oynamaktadır."

Kayseri’de görev yapan medya çalışanlarının büyük fedakarlık ve özveri içerisinde görev yaptığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, son olarak, Kayseri’de faaliyet gösteren tüm gazetecilerin 3 Mayıs’ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutlayarak, meslek hayatlarında başarılarının devamını diledi.