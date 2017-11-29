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29 Kasım 2017 11:02

Büyükkılıç’tan Mevlid Kandili Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Büyükkılıç’tan Mevlid Kandili Mesajı

29 Kasım 2017 11:02

Memduh Büyükkılıç, 29 Kasım Çarşamba gününü, Perşembe’ye bağlayan gecenin Mevlid Kandili olması sebebi ile yayınlamış olduğu, mesajda “Mevlid Kandiliniz milletimiz için hayırlara vesile olsun“ dedi.


âlemleri şereflendirdi


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İslam âleminin bu gece Peygamber efendimizi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) ‘nin dünyaya gelişini, âlemleri şereflendirdiği, nurlu vücudunun dünyaya intikal ettiği Veladet Kandilini kutladığını kaydetti.


Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Peygamber Efendimiz Rebıülevvel ayının 12. sinde dünyaya teşrif ettiğini ve bu itibar ile bu ayın 12. gecesi Hicri senesinin ilk kandili olduğunu ifade ederek, bu akşam Peygamberimiz (S.A.V) ‘in teşriflerinin idrak edileceğini ve bu gecenin manevi zenginliğinden istifade etmek gerektiğini sözlerine ekledi.




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