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12 Haziran 2018 10:21

Büyükkılıç’tan Tınaztepe halkına üç yatırım müjdesi

Kayseri Melikgazi Belediyesi her gün farklı mahallelerde düzenlediği iftar programına Tınaztepe Mahallesinde devam etti.

Büyükkılıç’tan Tınaztepe halkına üç yatırım müjdesi

12 Haziran 2018 10:21


Tınaztepe Mahallesinde düzenlenen iftar programlarına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili adayı Tuğba Yörük Öztürk ile Ali Ekşi, Ak Parti Melikgazi İlçe teşkilat üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.


Melikgazi’de Ramazan ayının bereketinin dolu dolu yaşandığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Her akşam bir mahallemizde kurduğumuz iftar sofraları ile mahallelilerle buluşuyor, iftarı birlikte yapıyoruz. Bugün de Tınaztepe Mahallemizde de sizlerle birlikte olmaktan, Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Tınaztepe Mahallesi İsmet Akansu İlköğretim Okulu Bahçesinde 2 bin mahalleli ile birlikte iftarımız gerçekleştirdik. Tınaztepe Mahalle sakinlerine bu iftar sofrasında üç müjdeli haber vermek istiyorum. Birincisi Kapalı Semt Pazaryerini bu yıl inşa ederek hizmete açacağız. İkincisi Sağlık merkezi için bina tahsisi, üçüncüsü ise okul yaparak eğitimin hizmetine sunacağız. Tınaztepeli hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.


Tınaztepe Mahallesinde gerçekleştirilen MAHALLEMDE İFTAR VAR programında mahalle halkı ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle gençlerin büyük ilgisi ile karşılaştı ve bol bol selfi ve fotoğraf çekimlerine katıldı.




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