Büyükkılıç’tan ’Vergi Borçlarına Yapılandırma Fırsatı’ çağrısı

Başkan Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, vergi borcu bulunan mükelleflere Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yasa ile yapılandırma fırsatı sunulduğu hatırlatılarak bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz tarihine kadar belediyeye müracaat etmeleri istedi.

Vergi barışı ve yeniden yapılandıranların kazançlı olacağını ifade Başkan Memduh Büyükkılıç “Çıkarılan yasa ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ayrıca belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri ile ecrimisil bedelleri de yine kapsam dâhilindedir. Bu yasa ile 2017 yılı ve önceki dönemlere ait vergi borçları yapılandırılabilecek” dedi.

31 TEMMUZ 2018 SON MÜRACAAT TARİHİ

Yapılanmadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz tarihine kadar belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor. Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların vergilerine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi eksik beyan edenlerin cezaları tamamen silinecek. Ancak silinen bu cezaların yerine verginin ödenmesinde gecikilen süreler için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak daha düşük miktarda bir ceza miktarı belirlenecek. Vergi borcu bulunan mükellefler Melikgazi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak borçlarını yapılandırabilecekler.