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26 Mayıs 2018 12:48

Büyükşehir ailesinin iftar programları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi personeli gruplar halinde verilen iftar ile bir araya geldi.

Büyükşehir ailesinin iftar programları devam ediyor

26 Mayıs 2018 12:48

İftara çalışanlar aileleriyle birlikte katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in farklı programlara iştirak etmesi nedeniyle katılamadığı iftar Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.


İftar öncesi personele hitap eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, Başkan Çelik’in selamlarını ileterek sözlerine başladı. Şehrin bu hale gelmesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının önemli payının bulunduğunu dile getiren Elcüman, “Öncelikle belediyemizin sonra da şehrimizin yüz akısınız. Hep birlikte enerji ve sinerji yaratıyoruz ve bunun sonucunda şehrimiz gurur duyduğumuz hale geliyor” dedi.




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