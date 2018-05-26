Büyükşehir ailesinin iftar programları devam ediyor

İftara çalışanlar aileleriyle birlikte katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in farklı programlara iştirak etmesi nedeniyle katılamadığı iftar Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

İftar öncesi personele hitap eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, Başkan Çelik’in selamlarını ileterek sözlerine başladı. Şehrin bu hale gelmesinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının önemli payının bulunduğunu dile getiren Elcüman, “Öncelikle belediyemizin sonra da şehrimizin yüz akısınız. Hep birlikte enerji ve sinerji yaratıyoruz ve bunun sonucunda şehrimiz gurur duyduğumuz hale geliyor” dedi.