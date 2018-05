gününde yetimler için iftarı geleneksel hale getiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile birlikte iftar verdi. Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın da katıldığı iftarda dünyadaki bazı ülkelerin adeta açık hava yetimhanesine dönüştüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, zalimin zulmü karşısında tek dik duran ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen iftara Ekonomi eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Dernek Başkanı Nedim Olgunharpuıtlu, ilçe belediye başkanları, iş adamları ve yetimlerimiz katıldı. İftarda bir konuşma yapan Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu “Aldığımız her nefesin hesabını verme zorunluluğumuz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında sadece Ramazan ayının 15’inde değil 365 gün anne babasız kalmış yetim ve öksüzler ile evlatsız kalmış yaşlıların yanında olduklarını söyledi. Sevgili Peygamberimizin yetimlerle ilgili sözlerini hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, iyi bir insan olmaya çalışmamız ve mazlumun yanında olabilmek için gayret göstermemiz gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu anlamda çok farklı bir noktada olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Bireylerin mazlumların yanında olması toplumların ve ülkelerin de mazlumların yanında olmasını sağlıyor. Bunun en somut örneği güzel ülkemiz Türkiye’miz ve bu ülkenin Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun rakamlarına göre dünyada bugün 400 milyon yetimin olduğu ifade ediliyor. Myanmar, Suriye, Irak, Filistin başta olmak üzere pek çok ülke adeta açık hava yetimhanesine dönüştü. Zalimin zulmü altında ezilen halklar ve her gün bu dünyaya gözlerini açan yetimler bulunuyor. Ve böyle bir dünyada tüm mazlumlara kucak açan bir ülke ve onun lideri var. Her yetimin başını okşamak için adeta çırpınıyor. Her yetimin gözyaşını dindirmek, hıçkırıklarını sona erdirmek, yüzünde bir gülümseme oluşmasını sağlamak için canla başla çalışıyor. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bugün dünyanın ekonomisi en büyük devletleri arasında değiliz; ama gururla ifade ediyorum ki gönlü en büyük devlet, kalbi en zengin devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Mazlum tüm milletlerin yanında olan bir milletin evladı olmaktan onur duyuyorum. Mazlum tüm milletlerin umut olarak gördüğü Türkiye’de yaşamaktan gurur duyuyorum. Yetime ve mazlum milletlere sahip çıkarak ülkemizi ve ülkede yaşayan her Müslüman’ı bir vebalden kurtaran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi. Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç duyan herkesin yanında olduğunu da vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Bizler de Kayseri’de anasız ve babasız kalmış yetim ve öksüzlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Evlatlarını yitirmiş yaşlılarımıza evlat olmaya gayret ediyoruz. İhtiyacı olan herkesin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim bizi bu yoldan ayırmasın” diye konuştu.

Ekonomi Eski Bakanı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da konuşmasında Amerika’nın Kudüs ile ilgili kararına değinerek; “İslam dünyası çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ederek 128 ülkenin muhalefetini yok sayması İsrail’in kanlı olayları başlatmasında tetiği çeken unsurdur. İnşallah İslam alemi bu süreçte birlik beraberlik şuuru ile dur deme başarısını gösterir. Bulunduğumuz coğrafyada hesaplar yapılıyor. Bu coğrafyada sesi çıkan ülkeleri sessizleştirmek istiyorlar. Ama bunlara fırsat vermeyeceğiz” dedi.