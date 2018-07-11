Büyükşehir belediyesi 6 arsadan 19 milyon 822 bin TL gelir elde etti

İhalede 6 arsanın satışından 19 milyon 822 bin TL gelir elde edildi.

Şeker Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 31 adet arsa için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ihale yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın başkanlık ettiği ihalede Şehir Hastanesi yanında bulunan konut ve konut+ticaret alanı arsaları satışa sunuldu.

İhalede 12 konut+ticaret alanı arsasından ikisi, 19 konut alanı arsasından ise dördü satıldı. Satılan 6 arsadan toplam 19 milyon 822 bin TL gelir elde edildi. Satışa çıkarılan diğer arsalar 15 gün boyunca pazarlığa bırakıldı.