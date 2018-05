Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı Açıldı

Ramazan Sokağı’nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nın birlik beraberliğimize katkıda bulunmasını ve Ramazan ayını en güzel şekliyle yaşamamıza vesile olmasını temenni etti.

Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kuruluna Ramazan Sokağı’nın açılışına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Filistin’de yaşananlara değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Filistin’de adeta bir soykırım yaşanıyor. Amerika’nın Ortadoğu’ya nifak tohumları eken politikası ve İsrail’in adeta bir terör devleti gibi hareket etmesi ne yazık ki içimizi acıtıyor. Bu acıların bir an önce bitmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Ramazan ayının birlik ve beraberliğimize katkı vermesini temenni eden Başkan Çelik, “Sadece yemeyi içmeyi bırakarak değil, tüm kötülükleri bırakarak her anımızı ibadet içinde geçireceğimiz bir ay diliyorum. İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan ayının tüm faziletlerinden azami derecede yararlanmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Cenabı Allah’ın Resulü Sevgili Peygamberimizin ‘İnanarak ve karşılığını yalnız Allah’tan umarak ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahları bağışlanır’ müjdesine cümle Müslümanların nail olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“ORTAK DEĞERLERİMİZ ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ”

Ramazan Sokağı’nın açılışında birlik beraberlik vurgusu da yapan Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an burada bulunan ya da bulunmayan herkesin farklı düşünceleri, farklı siyasi görüşleri, farklı fikirleri var. Farklı düşünen, farklı yaşayan insanlarız. Bir takım şer güçlerin farklılıklarımızı kaşıması sonucu ne acılar çektiğimizi ve hala dünyanın pek çok yerinde ne acılar çekildiğini hepimiz biliyoruz. Oysa bizim farklılıklarımızın onlarca, yüzlerce katı ortak değerlerimiz var. Allah’a şükür şehitlerimizin kanıyla vatan yaptığımız bu topraklarda özgürce yaşıyoruz. Ezanımız şu camilerimizde yankılanıyor, Al Bayrağımız göklerde dalgalanıyor. Bizi biz yapan ortak değerlerimiz var. Hemşehrilik de ortak bir değerimiz. Bir araya gelmemize vesile olan Ramazan ayı da ortak değerimiz. Ve burada oluşturduğumuz Ramazan Sokağı da ortak değerimiz. Bize düşen sadece Ramazan ayında değil, bir yıl boyunca, hatta bir ömür süresince farklılıklarımızla ayrılmak değil; ortak değerlerimizin, insani değerlerimizin etrafında toplanmaktır. Bir ve beraber olmaktır.”

Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte solumak, Ramazan’ın güzelliklerini birlikte yaşamak ve gelecek nesillerimize de bu güzellikleri taşımak amacıyla Ramazan Sokağı’nı oluşturduklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, tüm Kayserilileri Ramazan Sokağı’na davet etti.

“NERDE İHTİYAÇ SAHİBİ VARSA YANINDA OLACAĞIZ”

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da beş yıldızlı otellere, lüks lokantalara, şaşalı iftar sofralarına katılmayacaklarını ifade eden Başkan Çelik, “İftar sofralarının israf sofraları olmasını istemiyoruz. Bizler bu yıl da yetimlerle, yurt dışından gelen öğrencilerimizle, sahada çalışan mesai arkadaşlarımızla, sevgi evlerindeki çocuklarımızla, Huzurevi’ndeki yaşlılarımızla, şehit ailelerimizle, askerlerimizle iftarlar yapacağız. Bunların yanı sıra çat kapı iftarlarla vatandaşlarımızın evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi olarak her akşam Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Türbesi’nde ortalama 3 bin kişiye iftar vereceğiz. Sadece Ramazan ayında değil, her zaman yaptığımız gibi nerde bir ihtiyaç sahibi varsa, onun yanında olacağız. Her derde deva her yaraya merhem olmak için azami gayret göstereceğiz. Hem kendimizi, hem de kentimizi vebal altında bırakmamak için ekmeğimizi bölüşmeye, aşımızı paylaşmaya, derdi olanla dertleşmeye devam edeceğiz. Allah bu duyguları elimizden almasın” dedi.

Açılışa katılan Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında Türk milletinin Ramazan ayına verdiği önem sonucu günlük yaşantımızda Ramazan’a özgü bir kültür ve gelenek oluştuğunu söyledi. Bize özgü bir Ramazan medeniyetinin var olduğunu ifade eden Vali Kamçı, “Bu mübarek aya özel etkinliklerin yapılacağı, birçok farklı mekanlarla birlik beraberliğimize katkısı olacak olan Ramazan Sokağı’nı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla Ramazan Sokağı’nın açılışı yapıldı. Açılış sonrası Ramazan Sokağı’nı gezen Vali Süleyman Kamçı ve Başkan Mustafa Çelik, esnaflarla sohbet ettiler, vatandaşların görüşlerini aldılar, Ramazan’a özgü lezzetlerden tattılar, KAYMEK’in sergi standını gezdiler.