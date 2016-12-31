Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK ile birlikte 52 milyon TL yatırımla Kayseri’ye kazandırdığı Bilim Merkezi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı. Bilim Merkezi’nin tanıtım gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından üç gün sürecek Bilim Şenliği de başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bilim Merkezi’nin kendisini en çok heyecanlandıran projelerden biri olduğunu belirtti ve böyle bir merkez Kayseri’ye kazandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kayseri Bilim Merkezi’nin tanıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, rektörler, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, böyle bir eserin Kayseri’ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Kayseri Bilim Merkezi’nin ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunacağını ifade eden Başkan Çelik, "Zaman zaman dile getirdiğim bir sözü hatırlatmak isterim. İnsanlar boş kalan zamanlarında ya sanal alemle uğraşacak ya da gerçek alemin içine girecek. İşte bizim amacımız, çocuklarımızı sanal alemin çekiciliğinden ve büyüsünden kurtarmaktır. Bunun için gerçek alemde onların ilgisini çekebilecek imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. İşte gerçek alem burası. Kayseri Bilim Merkezi, herkeste heyecan ve merak uyandıran bir çekim merkezi olacaktır. Bu heyecan ve merak duygusu bilime olan ilgiyi artıracaktır. Dolayısıyla Kayseri’de bilim insanlığı için bir altyapı oluşacaktır. Bunun için üzerimize düşeni yapıyor, bir yılı bilimle kapatıp 2017 yılını bilimle karşılıyoruz. Üç gün sürecek Bilim Şenliği’ni başlatıyoruz. Bilim atölyeleri ve bilimsel gösterilerle dolu Bilim Şenliği ile bilimi ne denli önemsediğimizi gösteriyor, herkesin de önemsemesini sağlayama çalışıyoruz. Bu noktada Kayseri’deki Bilim Sanat Merkezimiz başta olmak üzere tüm okullara çağrıda bulunuyorum. Gelin, bazı derslerinizi Bilim Merkezi’nde uygulamalı olarak işleyin. Elbirliğiyle bilimi Kayseri’nin en önemli gündemlerinden biri haline getirelim. Kayseri Bilim Merkezi’nin özellikle çocuklarımıza büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Böylesine önemli bir yatırımı Kayseri’ye kazandırdığımız için büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

TÜBİTAK ile birlikte yapılan Bilim Merkezi’nin 52 milyon 350 bin TL’ye mal olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Bilim Merkezi’nde bulunan üniteler hakkında bilgi verdi. Törende konuşan TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin de bu merkezlerin ülkemizde bilim kültürü oluşmasına katkı sağladığını belirtti. Bu merkezler ile insanların hafta sonunu AVM’lerde geçirmekten kurtulacağını ifade eden Ergin, "Bilimin ülkemizde meyve vermesini istiyorsak bu tür merkezlere ihtiyaç var" diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında şehrimiz için önemli bir yatırımın hizmet vermeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilim Merkezi’nin geleceğin bilim adamlarının yetişmesine hizmet edeceğine inancını ifade eden Vali Kamçı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Özhaseki: "İcat çıkarmalıyız"

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bir şehirde bilim, sanat ve kültürün eksik kalması halinde o şehrin kocaman bir huzurevi haline geleceğini belirtti. Küçüklüğünde büyüklerinden duyduğu bir sözü hatırlatan Bakan Özhaseki, "Büyüklerimiz bize ’İcat çıkarmayın’ derlerdi. Ancak icat çıkarmamız lazım. Bilimden, teknolojiden uzaklaşmış gibi görünüyoruz; ama mazimize dönmeliyiz. Mazimizde çok önemli bilim adamlarımız var" dedi. Başkan Mustafa Çelik’in bilime çok meraklı olduğunu da dile getiren Bakan Özhaseki, Bilim Merkezi’nin önemli faydalar sağlayacağını söyledi ve emek verenlere teşekkür etti.

Özlü: "Vagon değil lokomotif olmalıyız"

Tören için Kayseri’ye gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Bilim Merkezi’nin özellikle Kayserili çocuklar için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Bilim Merkezlerinin hedef kitlesinin çocuklar ve gençler olduğunu; ancak her yaş grubuna hitap ettiğini ifade eden Özlü, bu tür merkezlerle gençlerin bilim ve teknolojiye daha çok ilgi ve sevgi duymalarını amaçladıklarını belirtti. Bir milletin gücünün bilim ve teknolojide yakaladığı seviye düzeyinde olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Türkiye olarak artık bilim ve teknolojide vagon değil lokomotif olmalıyız" dedi. Bakan Özlü, Kayseri Bilim Merkezi’nin içeriğini sürekli zengin tutacaklarını da kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakanlar Özhaseki ve Özlü, Başkan Çelik, Vali Kamçı ve beraberlerindekiler Bilim Merkezi’ni gezdiler. Bilimin yaşayarak, deneyerek, görerek öğrenilebileceği yaklaşık 100 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerinin bulunduğu Bilim Merkezi’nde bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane ve Türkiye’nin en büyük planetaryumu bulunuyor.