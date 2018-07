Bu kapsamda yapılan yatırımlardan birisi olan Engelsiz Çocuk Evi, Beyazşehir’de hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Eylemleri ve söylemleriyle belediyeciliğin ufkunu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyazşehir’de yapılan Engelsiz Çocuk Evi’nin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Ekonomi Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk konuşmayı Engelsiz Çocuk Evi’ne çocuğunu getirerek hizmet alan Anne Nadire Kaya yaptı. Çocuğunu güvenle bırakacağı bir tesisin yapılmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Kaya, Engelsiz Çocuk Evi sayesinde kısa zamanda çocuğunda gelişim gördüğünü belirtti ve böyle bir hizmetin sunulmasından dolayı teşekkür etti. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri’nin en büyük yatırımcı kuruluşu olarak bir taraftan mega projeleri hayata geçirirken bir taraftan da Türkiye’de ilk ve tek olan hizmetleri hizmete açtıklarını belirtti. 7’den 70’e herkesin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmanın gayretini verdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Tüm bu çalışmaları yaparken sık sık vurguladığımız bir konu var. İnsana yatırımı her şeyin üstünde tutuyor ve bu yatırımlara çok daha fazla itina gösteriyoruz. Bir taraftan klasik belediyecilik hizmetiyle şehri imar ederken insanımızı ihmal etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Türkiye’de belediyecilik anlayışını değiştiren, 1994 yılını belediyecilik hizmetleri anlamında adeta bir milat haline getiren ve o günden bu yana eylemleri ve söylemleriyle belediyeciliğin ufkunu açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliği yapmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu şehrin konforunu ve kalitesini artırmayı ve bu şehirde sağlıklı ve huzurlu insanların yaşamasını sağlamayı amaçladığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, yapmış oldukları tüm çalışmaları bu gayeye yönelik yaptıklarını dile getirdi. Sosyal belediyecilik alanında yaptıkları hizmetlerden de bahseden Başkan Çelik, “Huzurevi’nde yaşlılarımıza en üst seviyede bakıyoruz. Huzurevi’nin yanı sıra yaşlılarımıza evlerinde sosyal destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizden yararlanan yaşlılarımızın sayısı 570’i geçti. Ayrıca Türkiye’de ilk defa Kardeşlik Platformu projesi başlattık. Kardeşlik Platformu ile ihtiyacı olan ailelerle gönlü zengin hemşehrilerimizi bir araya getirdik. 200’ü aşkın ailenin varlıklı kardeş ailesi oldu. Bu hizmetlerimizin yanı sıra aşevinde de dönüşüm yaptık. Artık vatandaşlarımız aşevleri önünde kuyrukta beklemiyorlar. Bu ailelerimize sosyal destek kartı çıkardık. Ailenin büyüklüğüne göre kartları veriyoruz ve aileler kendi ihtiyaçlarına göre alışverişini yapıyor” diye konuştu. Bu anlayışla bir ihtiyacın daha karşılanması için Türkiye’de ilk ve tek olan Engelsiz Çocuk Evi projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Zihinsel engelli çocukları olan ailelerin özel ve resmi işlerini takip edebilmesi, kendilerine zaman ayırabilmeleri amacıyla Beyazşehir Mahallemizde Engelsiz Çocuk Evi’ni açıyoruz. Tesisin ne denli ihtiyaç olduğunu gördük ve üç yer daha belirledik. Belsin’de, Mimarsinan Parkı içinde ve Talas bölgesinde üç tane daha yapacağız. Ailelerden gelen talepler bize yenilerini yapmaya teşvik etti. Bu tesisimizde zihinsel engelli 4-12 yaş gurubundaki çocuklarımıza günübirlik hizmet veriliyor. Henüz duyurusunu dahi yapmadığımız halde şu anda 53 öğrencimizin kaydı yapıldı. Engelli çocuklarımıza burada ücretsiz hizmet veriyoruz. Bu tesis buradan hizmet alan aileler için Kayseri’ye yapılmış en büyük hizmet olmuştur. Onlar için en büyük mega proje bu tesistir. Burada sadece annelere mola verdirmiyoruz, çocukları daha sosyal hale getiriyoruz. Evde tek başına garip bir şekilde kalmıyorlar, yaşlarına ve zihinsel gelişimlerine uygun eğitimler alıyorlar. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Her derde deva her yaraya merhem olmayı sürdüreceğiz."

Başkan Çelik’ten iki müjde

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, konuşmasında sosyal belediyecilikle ilgili iki ayrı müjde de verdi. Erciyes Üniversitesi karşısına yapılacak olan Türkiye’nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ihale hazırlıklarına başladıklarını ve önümüzdeki aylarda temelini atacaklarını belirten Başkan Çelik, “İkinci müjdemiz de yaşlılarımız için yapacağımız yaşlı kreşi olacak. Bu projemizin birincisini Mimarsinan Parkı içinde yapacağız. Yaşlılarımızı her gün evlerinden alacağız, akşama kadar çayını kahvesini içecek, yemeğini yiyecek ve zaman zaman da düzenleyeceğimiz gezilere katılacak. Bu projemiz de Türkiye’de ilk olacak” dedi. Törene katılan Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da projenin Türkiye’de örnek olduğunu belirtti ve Başkan Çelik’i tebrik etti. Bu tür hizmetlerin toplumun ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mustafa Elitaş, yapılan tesisin çok büyük açığı kapatacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Engelsiz Çocuk Evi dualarla hizmete açıldı. Açılışın ardından katılımcılar Engelsiz Çocuk Evi’ni gezerek burada verilen hizmeti yerinde gördüler. Başkan Mustafa Çelik, burada eğitim gören çocuklarla yakından ilgilendi.