Büyükşehir Belediyesi yaz okullarını ilçelere de taşıdı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, ilçelere kazandırılan sosyal yaşam merkezlerinde, 14 tesiste ve 34 branşta yaz kursları açtı. Kuran-ı Kerim, değerler eğitimi, ingilizce, matematik, bilgisayar, el sanatları (ebru, ahşap-kumaş boyama, filografi, tezhip, hüsnü hat, iğne oyası v.b), dart, akıl-mantık oyunları, futbol, voleybol, masa tenisi, basketbol, müzik, bağlama, halk oyunları, güreş, boks gibi pek çok alanda açılan kurslara 2 bin 750 öğrenci katılıyor.

Ayrıca kurslara ek olarak ilçelerde eğitim gören öğrenciler için müzeler, Bilim Merkezi ve hayvanat bahçesi gezileri ile sinema etkinlikleri düzenleniyor. İlçelerdeki sosyal yaşam merkezleri vasıtasıyla yetişkinlere yönelik de kurslar açılıyor. Girişimcilik, hazır giyim, ev tekstili, kuaförlük, gümüş işlemeciliği, ilk yardım, butik pasta gibi branşlarda açılan kurslarda KAYMEK eğitmenleri görev alıyor.