Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı bütçesi yüzde 50 arttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2019 yılı bütçesini yüzde 50 oranında nasıl artırdıklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında 53 gündem maddesi görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde yapılan toplantıda Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 bin 500 metrekarelik arsanın özel eğitim alanı olarak planlanması konusu da ele alındı. Başkan Çelik, şehrin yeni gelişme alanı olan Şehir Hastanesi karşısındaki alana özel okul yapmak isteyenlere bu arsanın satılacağını kaydetti. Maddenin görüşülmesi sırasında önemli bir açıklama yapan Başkan Çelik, “Geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 41 başlıkta yüzlerce tesisin açılışını yaptık. Bu tesislerin toplam bedeli 600 milyon TL'den fazlaydı. Büyükşehir Belediyemize 2018 yılında merkezi idareden gelen para 600 milyon TL. Biz parsel ve konut arazileri üreterek gayrimenkul satışı ile bütçeyi 900 milyon TL'ye çıkardık. Bu rakam bir rekordur” dedi. Başkan Çelik'in açıklamasının ardından Şehir Hastanesi karşısında özel okul alanı oluşturulmasına oy birliği ile karar alındı.

Toplantıda ayrıca Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ok Burcu külliyesinin kan bağışı noktası ve irtibat merkezi olarak kullanılması için Kızılay Kayseri Şubesi'ne tahsisi de ele alınarak oy birliği ile karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki 53 maddenin tamamını oy birliği ile karara bağlayarak ne denli uyumlu bir meclis olduğunu bir kez daha gösterdi.