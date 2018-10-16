Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kayseri Kitap Fuarı önemli yazarları ağırlamaya devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlediği Kitap Fuarı, üçüncü gününde de önemli yazarları ağırladı. Fuara katılan tüm yazarlar organizasyondan çok etkilendiklerini ifade ederek hayranlıklarını dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kitap Fuarı'nın üçüncü gününe Erem Şentürk, Hakkı Mengüç, Mazhar Alanson, Mete Yarar, Nurullah Genç, Veyis Ateş ve Yusuf Kaplan gibi önemli isimler katıldı. Fuarda konferanslara katılan ve imza etkinlikleriyle okuyucularla buluşan yazarlar Kitap Fuarı ile ilgili takdirlerini ifade eden sözler sarf ettiler.

“BURASI BİR DÜNYA”

Erem Şentürk: “İkincisi olmasına rağmen 70'incisi gibi bir Kitap Fuarı içindeyiz. Çok ciddi bir talep var. Türkiye'nin her yerinden gelmiş yayınevleri Kayserililer ve Kayseri dışından sırf fuar için gelen insanlarla buluşuyorlar. Organizasyon çok iyi. Yayınevlerinin dizilim sırasında bile konuya göre yapılmış güzel bir planlama var. Burada size bir dünya teklif ediliyor. Bu teklife cevapsız kalmamak lazım.”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ BİR FUAR”

Hakkı Mengüç: “Çok güzel ve samimi bir ilgi vardı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Formu görünce Şampiyonlar Ligi gibi Türkiye'nin en iyi yazarlarının geldiği görülüyor. İnşallah devamında da bu kadar güzel olur.”

“BU KADAR BÜYÜK İLGİ BEKLEMİYORDUM”

Mazhar Alanson: “Bu kadar büyük bir kitap fuarı ve bu kadar ilgi beklemiyordum. Çok şaşırdım. Kayseri'ye uzun zaman önce geldim. Çok değişmiş. Belediye güzel işler yapmış burada. Çok şıklaşmış her yer. Kibar insanlar tarafından iyi karşılandım. Kayserilileri çok sevdim.”

“İNSANLARI GÜLÜMSETEN ŞEHİR”

Mete Yarar: “Geçen yıl, ilk sene olduğu için hata olur diye düşündüm; ama hiç hata yapmadınız. Bu sene üzerine koyarak gidiliyor. Havalimanında karşılama, afişlerin hazırlanması, konferans salonları ve Kayserililerin ilgisi müthiş. Bazı yerlere gidersiniz anlamsız bir şekilde gülümsersiniz. Bu şehre geldiğimizde de sebebini bilmiyorum; ama bu şehir beni gülümsetiyor. Herhalde insanların ve şehrin enerjisinden kaynaklanıyor.”

“ORGANİZASYON ÇOK GÜZEL.”

Nurullah Genç: “Organizasyon çok güzel. Şu niye yapılmamış diyebileceğim hiçbir şey görmedim. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Belediyeler sadece altyapı hizmetleri veren kurumlar olmaktan çıkmalılar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bunun güzel bir örneğini sunuyor.”

“ÜLKEM ADINA GURUR DUYDUM”

Veyis Ateş: “Her şey saat gibi düzenli bir şekilde işliyor. Gelen misafirlerin en güzel şekilde ağırlanması ve bizlerin onore edilmesi Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonelliğini ortaya koyuyor. İlk iki gün katılım sayısını öğrendiğimde ülkem adına çok gururlandığımı söylemek isterim. İkincisi bu kadar iyiyse bundan sonrakilerin nasıl olacağını düşünmek güç. Başta Sayın Başkan olmak üzere emeği geçenlere ve organizasyonda görev alanlara teşekkür ediyorum.”

“KAYSERİ KİTAP FUARI MODEL OLDU”

Yusuf Kaplan: “Kayseri'deki kitap fuarının diğerlerine model olduğunu gördüm. Örnek oldu. Kültürün canlanmasında çok önemli işlevler görüyor. Yerel yönetimler bence asıl işlevlerini burada yerine getiriyorlar. Çünkü bu tür faaliyetler günübirlik değil kalıcı faaliyetler.”