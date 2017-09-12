Büyükşehir Engelsiz Yaşam Merkezi yapıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her türlü imkanı içinde barındıracak bir proje hazırladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi karşısındaki 20 dönümlük alanda yapacakları Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Türkiye’de tek olacağını dile getirdi. Her türlü imkanı içinde barındıracak bir proje hazırlandığını ifade eden Başkan Çelik, “Kayseri’ye yakışacak, çok kapsamlı ve Türkiye çapında ses getirecek bir tesis yapacağız. Bu tesis, tüm Türkiye’den engelli vatandaşlarımızın geleceği, konaklayacağı ve kamp yapacağı bir yer de olacak” dedi. Yakında temeli atılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ihalesi de tamamlandı. Yaklaşık maliyeti 22 milyon 108 bin TL olan ihaleye altı firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu;

Fahri Taban-Bozdağ Mühendislik İş Ortaklığı: 18 milyon 760 bin TL

Çelik İnşaat: 18 milyon 950 bin TL

Antaş İnşaat, Ahmet Taşkıner: 20 milyon 450 bin TL

Betaş Beton Yapı: 21 milyon 321 bin TL

Alp İnşaat: 21 milyon 690 bin TL

Soylu İnşaat-Ahmet Çalık İş Ortaklığı: 24 milyon 179 bin TL

İhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından neticelenecek.