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14 Temmuz 2018 10:56

Büyükşehir gençleri sosyalleştiriyor

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki pek çok etkinlik ve ilçelerde yaptığı sosyal yaşam merkezleri ile çocukları ve gençleri sanal dünyadan alıp gerçek yaşamla buluşturdu.

Büyükşehir gençleri sosyalleştiriyor

14 Temmuz 2018 10:56

İlçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde bir dizi faaliyet gerçekleştiren gençler, turnuvalara da katılıyorlar.


Kadir Has Stadı’nda ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı’ ve ‘Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’ tarafından "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dart Turnuvası" düzenlendi. Turnuvaya Yıldız Erkekler kategorisinde Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi öğrencileri de katıldı. Öğrencilerden Ahmet Sami Bağcı 1., Esat Karakoç ise 3. olma başarısını gösterdi.


13 öğrenciyle turnuvaya katılan Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek verildi.




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