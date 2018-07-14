Büyükşehir gençleri sosyalleştiriyor

İlçelerdeki sosyal yaşam merkezlerinde bir dizi faaliyet gerçekleştiren gençler, turnuvalara da katılıyorlar.

Kadir Has Stadı’nda ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı’ ve ‘Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu’ tarafından "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Dart Turnuvası" düzenlendi. Turnuvaya Yıldız Erkekler kategorisinde Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi öğrencileri de katıldı. Öğrencilerden Ahmet Sami Bağcı 1., Esat Karakoç ise 3. olma başarısını gösterdi.

13 öğrenciyle turnuvaya katılan Yahyalı Sosyal Yaşam Merkezi öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek verildi.