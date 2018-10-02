Büyükşehir-Hayırsever el ele

Büyükşehir Belediyesi hayırseverlerle birlikte Kayseri'ye yeni ve modern eğitim yuvaları kazandırmaya devam ediyor. Köşk Mahallesi'ne Hayırsever Osman Ulubaş'ın yaptıracağı 24 derslikli Osman Ulubaş İlkokulu ile 8 derslikli Anaokulu'nun yapımına başlandı. Büyükşehir Belediyesi de okulun çevre düzenlemesi ile spor salonunu yapacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hayırsever Osman Ulubaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile birlikte Köşk Mahallesi'ne giderek yapımına başlanan Osman Ulubaş İlkokulu ve Anaokulu'nun inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, burada yaptığı açıklamada, Hayırsever Osman Ulubaş'ın daha önce ilkokul, lise, cami, Kur'an Kursu ve sağlık alanlarında hayır işleri yaptığını hatırlatarak, hayır işlerinde adeta kendisiyle yarışan Osman Ulubaş'ın yeni bir ilkokul ve anaokulu yapımına başlamasının önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hayırseverlerin yanında ve destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Çelik, "Belediye olarak bize düşen de ilkokul ve anaokulunun yanına bir spor salonu kazandırmaktır. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın hemen yanındaki bu alanın çevre düzenlemesini de tamamen biz gerçekleştirerek hayırlı işe katkıda bulunacağız. Hayırseverlerimizle el ele vermeye devam edeceğiz" dedi.

Hayırsever Osman Ulubaş ise hayır işlerinde Başkan Çelik'in desteğini her zaman yanında hissettiğini ifade etti. Ulubaş, "Sayın Başkanımız okul inşaatının başlangıcında bizleri yalnız bırakmadı. Buraya Fen Lisesi ayarında 24 derslikli modern bir okul yapıyoruz. Yanına da 8 derslikli bir anaokulu inşa edeceğiz. Burasının eksiği spor salonu olacaktı. Sağ olsun Sayın Başkan da bizlere destek vererek belediye olarak spor salonunun yapımını üstlendi. Bir ilkokulu ve anaokulunun yanına spor salonu yapılacak olması Türkiye'deki ilk uygulama olacaktır" diye konuştu.