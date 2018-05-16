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16 Mayıs 2018 13:56

Büyükşehir iftarı Seyyid Burhaneddin’de

Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Seyyid Burhaneddin Hz.

Büyükşehir iftarı Seyyid Burhaneddin’de

16 Mayıs 2018 13:56

Türbesi’nde iftar verecek. İftar programları için tüm hazırlıklar tamamlandı.


Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Burhaneddin Türbesi’ndeki iftar sofralarına devam ediyor. Bu yıl her gün ortalama 3 bin kişiye iftar verilecek. İftar programlarına zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılacak.


Geçen yıl başlatılan Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’ndeki iftar; özellikle iftar saatlerinde çalışmak zorunda olanlar, esnaflar, evlerine yetişemeyenler, iftarın hazzını kalabalıklar içerisinde yaşamak isteyenler ve öğrenciler başta olmak üzere her kesimden büyük ilgi görmüştü.




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