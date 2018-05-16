Büyükşehir iftarı Seyyid Burhaneddin’de

Türbesi’nde iftar verecek. İftar programları için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Seyyid Burhaneddin Türbesi’ndeki iftar sofralarına devam ediyor. Bu yıl her gün ortalama 3 bin kişiye iftar verilecek. İftar programlarına zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılacak.

Geçen yıl başlatılan Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’ndeki iftar; özellikle iftar saatlerinde çalışmak zorunda olanlar, esnaflar, evlerine yetişemeyenler, iftarın hazzını kalabalıklar içerisinde yaşamak isteyenler ve öğrenciler başta olmak üzere her kesimden büyük ilgi görmüştü.