Büyükşehir ile binlerce aile sporla buluşuyor

Ş. tarafından düzenlenen “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” etkinliği ile her hafta binlerce çocuk ve binlerce aile sporla buluşuyor. Spor A.Ş.’nin gidilen her mahallede büyük ilgi gören etkinliği 6 Temmuz Cuma akşamı Talas Bahçelievler Mahallesi’ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., özellikle yaz dönemlerinde çocukların eğlenceli sportif faaliyetler yapabilmesi ve aileleri ile birlikte verimli zaman geçirebilmesi için haftanın üç günü “Spor A.Ş. Bizim Mahalle’de” adlı etkinlikle 7’den 70’e herkesi bir araya getiriyor. Farklı mahallelerde ve ilçelerde gerçekleştirilen etkinlikler, genç yaşlı birçok katılımcıyla adeta festival tadında devam ediyor. Birbirinden farklı onlarca spor parkuru ve eğlence alanının kurulduğu etkinlikte, çocuklar okçuluktan masa tenisine, futboldan badmintona kadar birçok branşta spor yapma imkanı buluyor. Etkinlikte, Spor A.Ş. eğitmenlerince düzenlenen yarışmalarla da heyecanlı ve eğlenceli saatler yaşanıyor.

Spor A.Ş.’nin önceki hafta Ziya Gökalp Mahallesi’nde yaptığı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılarak vatandaşlarla bir araya gelmişti. Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, mahalle etkinliklerinin bu yıl yaz boyunca devam edeceğini belirtti. Bu yıl Kayseri’nin tüm ilçelerinde ve mahallelerinde olmaya çalışacaklarını dile getiren Elcüman, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere herkesin spora yönelmesi konusunda oldukça hassas davranıyor. Bu etkinlikleri çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunabilmesi, onların spor ve eğitim kültürü ile buluşabilmesi adına çok önemsiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli ikramlarda da bulunduğu Spor A.Ş. Bizim Mahalle’de etkinliği 6 Temmuz Cuma akşamı Talas Bahçelievler Mahallesi’ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda yapılacak. Spor A.Ş. Bizim Mahalle’de etkinlikleri önümüzdeki hafta ise 9 Temmuz Pazartesi günü Mimsin Necmettin Erbakan Parkı’nda, 11 Temmuz Çarşamba günü Yahyalı İlçe Stadı’nda, 13 Temmuz Cuma günü ise Talas TOKİ Parkı’nda gerçekleştirilecek.