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26 Temmuz 2018 12:51

Büyükşehir ile öğrendi, eğitmen oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir Mostar’daki KAYMEK kurslarında öğrenci olan Tarık Zagorcic, şimdi KAYMEK’in eğitmeni oldu.

Büyükşehir ile öğrendi, eğitmen oldu

26 Temmuz 2018 12:51

Tarık Zagorcic’in kurs bitirme belgesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik verdi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, verdiği eğitimlerle meslek sahibi yapma özelliğini yurt dışında da sürdürüyor. KAYMEK kursları ile meslek sahibi olan Tarık Zagorcic’e kurs bitirme belgesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik verdi.


KAYMEK’in Anadolu’da marka haline geldiğini ve bu ününü Bosna Hersek’in Mostar şehrinde açtığı kurs merkezi ile yurt dışına da taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “KAYMEK, Mostar’da 12 yıldır son derece başarılı çalışmalar yapıyor. Boşnak, Sırp ve Hırvatların katıldığı kurslarla bir kardeşlik platformu oluşturuyor. Bu kurslarımıza katılan Tarık Zagorcic de aldığı sertifika ile artık Mostar’daki kurs merkezimizde eğitimci olarak görev yapacak. İnşallah bu tür çalışmalarla kardeşliğimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.




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