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18 Mayıs 2018 13:10

Büyükşehir ile Ramazan etkinlikleri her yerde

Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde Ramazan Sokağı, büyük mahalleler ve ilçelerde ise Ramazan Tırı ile Ramazan gecelerini en güzel şekilde yaşatmaya devam ediyor.

Büyükşehir ile Ramazan etkinlikleri her yerde

18 Mayıs 2018 13:10

Ramazan Tırı bu yılki programlarına Talas-Anayurt’tan başladı.


Ramazan coşkusunu her gün değişik mahallelere taşıyan Büyükşehir Belediyesi Ramazan TIR’ı ilk gösterisini Talas-Anayurt’ta yaptı. Ramazan Tırı gösteriler Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile başladı, Kuran-ı Kerim okundu ve Orta Oyunu gösterimi gerçekleştirildi.


İnteraktif bir ortamda sergilenen Orta Oyunu sırasında Karagöz ve Hacivat sahne alarak bu önemli karakterler üzerinden izleyicilere dini bilgiler verildi. Programda çocuklar için özel programlar da vardı. Sahneye çıkarılarak yarışmalara katılan çocuklara hediyeler verildi.


Talas halkının büyük ilgi gösterdiği Ramazan Tırı etkinliklerinde ayrıca illüzyon gösterileri yapıldı, tasavvuf müziği eşliğinde semazen gösterisi sunuldu.


Ramazan Tırı, 19 Mayıs Cumartesi günü İncesu’da, 20 Mayıs Pazar günü Hacılar’da, 21 Mayıs Pazartesi günü Ağırnas’ta, 22 Mayıs Salı günü TOKİ’de ve 23 Mayıs Çarşamba günü İldem’de olacak. Ramazan Tırı, Ramazan ayı boyunca büyük mahalleler ile ilçelerde Ramazan gecelerine renk katacak.




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