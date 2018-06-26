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26 Haziran 2018 13:20

Büyükşehir konservatuvarına büyük ilgi

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yaz kursu kayıtları büyük ilgi gördü.

Büyükşehir konservatuvarına büyük ilgi

26 Haziran 2018 13:20

Büyük ilgi nedeniyle yaz kurslarının kapasitesi iki kat attırıldı.


Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın yaz kursları kayıtları 22 Haziran itibarıyla sona erdi. Yaz kurslarında öğrenciler için; bağlama, gitar, bateri, keman, ney, piyano, yan flüt ve resim; yetişkinler için ise; bağlama, gitar, keman, ney, piyano, yan flüt, ud, bateri, resim ve halk oyunları dallarında kurslar açıldı. Geçen yıl toplamda 1600 kişi olan yaz kursları kapasitesi iki kat artırılarak bu yıl 3 bin 250’ye çıkarıldı. Yaz kursları için 1750 öğrenci ve 1500 yetişkin kayıt yaptırdı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yaz Kursları öğrenciler için sabah ve öğle olarak iki grupta, yetişkinler içinse sabah, akşam ve hafta sonu olmak üzere üç grupta verilecek.


Merkez Konservatuvar binası ve Setenönü şubesindeki kurslar 2 Temmuz’da başlayacak.




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