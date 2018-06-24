Büyükşehir mahalleleri spor merkezlerine dönüştürecek

Ş., ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ adı altında mahalleleri spor ve oyun alanlarına dönüştürmeye devam ediyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ziya Gökalp Mahallesi’nde yapılan etkinlikte çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Özellikle çocukların spor yapması için imkanları artıran Ş., yaz spor okullarının yanında “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” adı altında bir etkinlik daha gerçekleştiriyor. Gidilen mahallenin spor ve oyun alanları ile donatıldığı etkinlik Ziya Gökalp Mahallesi’nde yapıldı. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

Ziya Gökalp Mahallesi halkının ailece katıldığı etkinlikte renkli anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, etkinlik alanını gezdi, vatandaşlarla selamlaştı, çocuklarla yakından ilgilendi ve spor yapan çocukları izledi. Başkan Çelik, okçuluk standında ok attı, bir başka stantta çocuklarla halka attı, ailelerle fotoğraf çektirdi ve çocuklara patlamış mısır dağıttı.

Çocuklar ve ailelerinin mutlu anlarına şahit olan, neşelerine eşlik eden Başkan Mustafa Çelik, etkinlik için çevre mahallelerden gelen vatandaşların, kendi mahallelerinde de bu tür etkinlik yapılması taleplerine olumlu yanıt verdi. Çocuklarla birlikte penaltı atan, farklı etkinlik alanlarında onları alkışlayan ve destek veren Başkan Mustafa Çelik, waterball ile eğlenen çocukları da izledi.

Bedminton ve masa tenisi oynayan, sandalye kapmaca oynayan çocukları izleyen Başkan Mustafa Çelik, parkta piknik yapanlarla birlikte çay içti ve ilerleyen saatlerde çocuklar ve ailelerine dondurma dağıttı.

“Kitle sporlarını çok önemsiyoruz”

Yapmış olduğu açıklamada Kitle sporlarını çok önemsediklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Her mahalleye bu etkinlikleri götüreceğiz ve 15 ayrı aktiviteyi çocuklarımızla buluşturacağız. Bu etkinliklere katılan aileler çocuklarıyla birlikte günün stresini atma imkanı buluyorlar. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz” dedi. Başkan Çelik, kitle sporlarının farklı etkinliklerle yaz boyunca yoğun bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ş., düzenlediği etkinlikle gidilen mahalledeki park alanlarından birisini spor ve oyun alanları ile donatıyor. Şişme basketbol, tırmanma duvarı, penaltı şov, waterball, engelleri bulunan parkurlar, balon futbolu ve okçuluk alanı gibi aktivitelerle sporu eğlenceyle birleştiren Spor A.Ş. gidilen mahallelerde büyük ilgi görüyor.